العراق في المرتبة الـ147 عالميا في مؤشر السلام العالمي

احتل العراق المرتبة الـ 147 عالميا والـ19 عربيا في مؤشر السلام العالمي للعام الحالي 2025، وفقًا لمؤشر السلام العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام (IEP).

ويقيس المؤشر مستوى السلام عبر ثلاثة مجالات: وهي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، مدى الصراع المحلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة.

وتظل أيسلندا أكثر دول العالم سلمًا، وهو منصب شغلته منذ عام 2008. لتنضم إليها في قمة المؤشر أيرلندا ونيوزيلندا والنمسا، واحتل العراق المرتبة الـ 147 عالميا من ضمن 163 دولة مدرجة، فيما تذيلت أوكرانيا وروسيا بأقل الدول في مستوى السلام العالمي للعام الحالي.

وعلى الصعيد العربي، لا تزال قطر الدولة الأعلى في مستوى السلام في المنطقة، وهو موقع شغلته منذ عام 2008، تلتها الكويت وعمان والإمارات والأردن وتونس والمغرب .

وفي المقابل، صنفت الصومال وسوريا واليمن والسودان كالدولة الأقل بمستوى السلام في منطقة الشرق الأوسط .

كما جاء العراق في المرتبة الـ19 عربيا بمؤشر السلام العالمي 2025، فيما جاء في المرتبة الـ 17 عربيا لعام 2023 و2024، و الـ16 عربيا للعام 2022.

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