عودة الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد توقف بسبب التوترات الإقليمية

أعلن مطار أربيل الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاته الجوية، وذلك عقب قرار الحكومة الاتحادية بإعادة فتح الأجواء في جميع المطارات.

وأكد المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، أن المطار عاد للعمل بشكل طبيعي، مع استئناف الرحلات المحلية والدولية، بعد فترة توقف مؤقتة نتيجة التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة النقل العراقية في وقت سابق اليوم، فتح الأجواء في المنطقة الجنوبية من البلاد، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، ما أتاح استئناف حركة الملاحة الجوية بشكل تدريجي.

وأشار مسؤولون في المطار إلى أن شركات الطيران بدأت بإعادة جدولة رحلاتها، داعين المسافرين إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية.

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