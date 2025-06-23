نيجيرفان بارزاني يشكر تركيا لتسهيل عودة مواطني كوردستان بعد الحظر الجوي

أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، بالدور التركي في تسهيل عودة مسافري ومواطني إقليم كوردستان عبر المنافذ الحدودية بعد تعليق الرحلات الجوية بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وذكر بيان لمكتب نيجيرفان بارزاني، أن الأخير استقبل القنصل العام التركي في الإقليم، أيرمان توبجو، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين تركيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والتطورات الأخيرة في أوضاع الشرق الأوسط، إضافة إلى المخاطر والتحديات القائمة.

وأضاف البيان، كما تم التطرق إلى حركة السفر والتنقل عبر المنافذ الحدودية بين إقليم كوردستان وتركيا بعد تعليق الرحلات الجوية من العراق وإقليم كوردستان.

وأعرب نيجيرفان بارزاني، في البيان، عن شكره للجهات التركية المعنية، لما قدمته من تسهيلات لعودة المسافرين والمواطنين من إقليم كوردستان والعراق عبر المنافذ الحدودية. كما عبّر بشكل خاص عن تقديره لدور القنصل العام التركي في الإقليم وفريق عمله.

من جهته، أكد القنصل العام استعداد الجهات التركية المختصة لتوفير جميع التسهيلات الممكنة للمسافرين والزوار من إقليم كوردستان عند المعابر الحدودية، وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدوائر والجهات المعنية في الإقليم التي قامت بكامل الاستعدادات اللازمة لهذا الوضع.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

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