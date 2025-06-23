رئيس الحكومة يدين بشدة الهجوم على كنيسة بدمشق: ندعم حرية المعتقد ونرفض كل اشكال الإرهاب

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأثنين، بشدة ، الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على منصة إكس: ” ندين بشدة الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق”.

مضيفاً: ” أتقدم بأحر التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين. “

مردفاً: ” ندعم بقوة حرية المعتقد، ونرفض الإرهاب بكافة أشكاله”.

وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت ، امس الأحد، بأن انتحارياً تابعاً لداعش الإرهابي اقتحم كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقام بإطلاق النار قبل أن يفجر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

مشيرة الى ان الهجوم اسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين.

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