إقليم كوردستان يلغي نحو 1300 رحلة جوية خلال 10 أيام

– أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن نحو 1300 رحلة جوية تم إلغاؤها من مطاري أربيل والسليمانية خلال الأيام العشرة الماضية، بسبب إغلاق الأجواء العراقية نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، إن “قرار إغلاق المجال الجوي العراقي عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أدى إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية من وإلى إقليم كوردستان”.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن الرحلات الجوية الملغاة توزعت على النحو التالي:

مطار أربيل الدولي: 1,184 رحلة ذهاباً وإياباً.

مطار السليمانية الدولي: 99 رحلة ذهاباً وإياباً.

وبسبب الحرب والهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة بين إيران واسرائيل، أُغلقت الأجواء في عموم العراق وإقليم كوردستان بالكامل باستثناء بعض الرحلات في مطار البصرة الدولي.

من جانب آخر قال ميثم الصافي المتحدث باسم وزارة النقل في الحكومة الاتحادية: إن “هناك إجراءات مستمرة لمتابعة فتح الأجواء العراقية، وعند فتح الأجواء سيتم فتح مطار بغداد الدولي بشكل مباشر”.

وأضاف، أن “هذه الإجراءات تتعلق بمدى هدوء الأجواء العراقية ودراسة الوضع الخاص بالملاحة الجوية من قبل الشركة العامة للملاحة الجوية وسلطة الطيران المدني، بالإضافة إلى شركة تأمين متخصصة ومنظمات دولية للطيران المدني”، مؤكداً أن “قرار فتح المطارات مرتبط باستقرار الوضع الأمني في الأجواء العراقية”.

وأشار إلى، أن “الأجواء الجنوبية مفتوحة، خصوصاً في مطار البصرة الدولي، حيث تنفذ رحلات من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، ويعمل المطار يومياً من الساعة الرابعة فجراً حتى العاشرة مساءً”.

وبين، أنه “تم تنفيذ 74 رحلة خلال الأيام السبعة الماضية، أعيد من خلالها أكثر من 23,000 شخص من العراقيين والأجانب، بمن فيهم عرب تمت إعادتهم إلى بلدانهم”.

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