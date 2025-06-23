ڤيان صبري: بغداد تراجعت عن اتفاق الرواتب وتلعب بمشاعر الناس

متسائلة هل ان 4 أشهر فقط كافية لاستنزاف حصة إقليم كوردستان في الموازنة؟

أكدت رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، د. ڤيان صبري، أن الحكومة الاتحادية في بغداد “تلعب بقوت شعب كوردستان ومشاعرهم”، مشيرة إلى أن “بغداد تستخدم حججًا متناقضة لتبرير عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم”.

وفي تصريح لـ(باسنيوز)، أوضحت د. ڤيان أن “وزيرة المالية العراقية اتفقت مع حكومة إقليم كوردستان في بداية عام 2025 على إرسال المخصصات المالية للإقليم شهريًا حتى نهاية السنة”.

وأضافت: “لقد تم الاتفاق حينها على مشروع (حسابي) والإيرادات الداخلية وكل التفاصيل، لكن بعد صرف راتب شهر نيسان/أبريل، فوجئنا بتغيير الموقف. حيث بدأت الحكومة الاتحادية بالقول: (لا يوجد لكم مخصصات في موازنة هذا العام). فهل من المعقول أن تُستنزف موازنة الإقليم في أول أربعة أشهر؟ لماذا لم تُعلن الحكومة ذلك منذ البداية؟”.

وتابعت: “بعد اجتماع الرئاسات العراقية الأخير بشأن أزمة الرواتب، بدأت بغداد تربط إرسال الأموال بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وعندئذ سيتم ارسال الرواتب! ولكن كيف سيتم ذلك اذا لم يتبقى لدى الإقليم اية أموال ضمن الموازنة الاتحادية؟، وإذا كانت الأموال مشروطة بتنفيذ قرارات المحكمة، فكيف وصلت الرواتب خلال الأشهر السابقة؟ لماذا لم تُربط حينها بقرارات المحكمة الاتحادية؟”.

مردفةً بأن “ما يجري حالياً هو لعب على مشاعر الناس”.

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