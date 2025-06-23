مفوضية الانتخابات تمدد فترة استقبال طلبات المرشحين

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين 23 حزيران 2025، تمدد فترة استلام قوائم المرشحين 10 أيام اضافية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ان “مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 26 حزيران الحالي”.

واضافت ان “هذه المدة نهائية وغير قابلة للتمديد”.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية عن مصادقة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني على الخطة الأولية لانتشار مراكز ومحطات الاقتراع، والتي تضم 8,788 مركز اقتراع عام و40,819 محطة اقتراع عام.

وفي إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية، توقعت المفوضية أن يشهد مطلع سبتمبر المقبل بدء توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين المسجلين.

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