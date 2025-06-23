الخارجية الإيرانية تُصعد: انتهى وقت الدبلوماسية وجيشنا يعرف ما عليه فعله

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي عدم وجود جدوى من مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لهجوم إسرائيلي بمساعدة من واشنطن.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية: كنا نتحاور مع الولايات المتحدة عندما تعرضنا للهجوم من إسرائيل”.

وأضاف تخت روانجي”: “عندما تهاجمنا إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة، فلا جدوى من مواصلة الحوار ولا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب فعله أو عدم فعله؛ لان جيشنا يعرف ما يجب فعله، وسيفعل ذلك تماما

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب واشنطن.

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضرورة الموافقة على “إنهاء هذه الحرب” أو مواجهة عواقب أكثر خطورة. فيما أكد نائبه جي دي فانس بعد الهجمات – التي وصفها الإيرانيون بالهمجية والإجرامية – أن بلاده ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.

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