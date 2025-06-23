مستشار بن زايد: إسرائيل طلبت تمويلاً خليجياً وأوروبياً لحربها ضد إيران

كشف انور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات محمد بن زايد، يوم الاثنين، عن طلب إسرائيل من الخليج وأوروبا تمويل حربها ضد إيران.

وقال قرقاش، في تغريدة على منصة “إكس”، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن “وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بلغت حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران”.

وأضاف أن “دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصاً على استقرار المنطقة وشعوبها”، مبيناً أن “مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاساً أخلاقياً من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد”.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.

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