طفرة في إنتاج بيض المائدة بإقليم كوردستان.. من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير الخارجي

في أحد المشاريع الرائدة بإقليم كوردستان، يتم تربية نحو 550 ألف دجاجة بيّاضة، تنتج يوميًا 1300 كرتون من البيض، أي ما يعادل 460 ألف بيضة في اليوم الواحد. ويتم توزيع جزء من الإنتاج في أسواق الإقليم، بينما يُرسل الجزء الآخر إلى المحافظات العراقية في الوسط والجنوب.

كاروان ياسين، المشرف على ااحد مشاريع الدواجن باربيل، أوضح أن المشروع مقام على مساحة 32 دونمًا، ويضم حاليًا 8 قاعات لإنتاج البيض و5 قاعات لتربية أفراخ الدجاج. ويبلغ الإنتاج السنوي للمشروع 170 مليون بيضة المائدة، كما يضم معملًا لإنتاج الأعلاف بطاقة تصل إلى 20 طنًا في الساعة.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، شهد قطاع إنتاج البيض في إقليم كوردستان نموًا لافتًا، حيث ارتفع عدد المزارع من 11 مزرعة فقط إلى 53 مزرعة، أي بزيادة قدرها 42 مشروعًا جديدًا. ويبلغ الإنتاج السنوي الإجمالي حاليًا أكثر من 4 مليارات و300 مليون بيضة.

ويؤكد ريباز إسماعيل، مدير الثروة الحيوانية في مديرية زراعة أربيل، أن المحافظة تستحوذ على النصيب الأكبر من هذا الإنتاج، حيث تُنتج حاليًا أكثر من 10 آلاف كرتون بيض يوميًا، في حين أن الحاجة المحلية لا تتجاوز 2500 إلى 3000 كرتون يوميًا. ويتم تصدير الفائض إلى محافظات الوسط والجنوب، في وقت تعمل فيه حكومة الإقليم على فتح أسواق تصدير جديدة في دول الجوار والخليج العربي مثل الإمارات وقطر.

وأضاف إسماعيل أن نسبة إنشاء مشاريع إنتاج البيض ارتفعت منذ عام 2019 بنسبة 400%، كما زاد الإنتاج بالنسبة نفسها. وقد حصل 17 مشروعًا إضافيًا على الموافقات الأولية للانطلاق قريبًا.

يُشار إلى أن احتياج الإقليم اليومي من البيض يبلغ نحو 7000 كرتون، بينما يبلغ حجم الإنتاج أكثر من 18 ألف كرتون يوميًا، أي بزيادة تفوق الحاجة المحلية بأكثر من 11 ألف كرتون، ما يدفع حكومة الإقليم لتوسيع أسواق التصدير.

ملخص بالأرقام:

• عدد مزارع إنتاج البيض:

o سابقًا: 11 مزرعة

o حاليًا: 53 مزرعة

o الزيادة: 42 مزرعة

• الإنتاج السنوي الكلي:

o 4,300,000,000 بيضة

• مشروع واحد ينتج:

o 1300 كرتون يوميًا (460 ألف بيضة)

o 170 مليون بيضة سنويًا

• الإنتاج في أربيل:

o أكثر من 10,000 كرتون يوميًا

o الحاجة المحلية: 2500–3000 كرتون

o الفائض يُصدر إلى باقي المحافظات وخارج البلاد

شهد قطاع إنتاج البيض في إقليم كوردستان توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد مزارع إنتاج البيض من 11 مزرعة سابقًا إلى 53 مزرعة حاليًا، بزيادة بلغت 42 مزرعة جديدة. وأسهم هذا التوسع في رفع حجم الإنتاج السنوي إلى أكثر من 4 مليارات و300 مليون بيضة.

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