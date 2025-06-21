القنصل الإيراني في السليمانية: المسؤولون في إقليم كوردستان اتخذوا مواقف جيدة منذ بداية العدوان

قال القنصل الإيراني في السليمانية إن إيران مستعدة لوقف هجماتها على إسرائيل “إذا توقفت اعتداءات النظام الصهيوني”، مشيداً بمسؤولي إقليم كوردستان الذين وصف مواقفهم بـ”الجيدة” منذ اندلاع الحرب.

وتحدّث محمد محمودي، في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة اليوم السبت (21 حزيران 2025)، عن الحرب الجارية بين بلاده وإسرائيل وما ترتب عليها من تداعيات.

ورأى أن إيران أصبحت “ضحية اعتداء واضح وغير شرعي تنفذه تل أبيب بدعم أميركي كامل”، مشيراً إلى أن بلاده مارست “حقها المشروع في الدفاع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ردّت بقوة جدية على الهجمات الإسرائيلية”.

كما اعتبر أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة الدولية يشكّل “انتهاكاً صريحاً للمعاهدات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية”، داعياً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487.

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 487 في (19 حزيران 1981)، أدان فيه بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على المنشآت النووية العراقية، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس على حق العراق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي خلّفها الهجوم، داعياً إسرائيل إلى الامتناع عن تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

الحدود مفتوحة على مدار الساعة

في حديثه عن موقف إقليم كوردستان من الحرب، قال محمودي إن “المسؤولين في الإقليم اتخذوا مواقف جيدة في إدانة عدوان النظام الصهيوني منذ انطلاقه، بدءاً من رئيس الإقليم ورئيس الاتحاد الوطني”.

أما بشأن المنافذ الحدودية بين إيران وإقليم كوردستان، فأوضح أن “المعابر مفتوحة على مدار 24 ساعة، ولحسن الحظ، يجري التبادل التجاري من دون أي خلل”، مشيراً إلى “إصرار المسؤولين على استمرار حركة التجارة بين الجانبين”.

تشُنّ إسرائيل، منذ (13 حزيران 2025)، هجوماً واسعاً على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وتردّ طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصاً وإصابة أكثر من 3500 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

في المقابل، تفيد تقديرات إسرائيلية نُقلت عبر وسائل إعلام بمقتل 26 شخصاً، بينما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، عن إصابة 2517 شخصاً، بينهم 21 إصابة خطيرة و103 إصابات متوسطة نتيجة الضربات الإيرانية.

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