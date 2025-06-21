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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

“تعلموا من درس العراق”.. مدير الـCIA السابق يحذر أمريكا من ضرب إيران

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فى :أخبار عــامة
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“تعلموا من درس العراق”.. مدير الـCIA السابق يحذر أمريكا من ضرب إيران

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ليون بانيتا، إن الولايات المتحدة ستغرق “بلا شك” في حرب إقليمية ستشعل منطقة الشرق الأوسط إذا ضربت إيران.
وفي تصريح لشبكة “CNN” الأمريكية استذكر بانيتا، الذي شغل كذلك منصب وزير الدفاع الأمريكي سابقاً، الحرب التي خاضتها بلاده في العراق، وقال إن الولايات المتحدة ارتكبت “خطأً فادحًا” بدخولها العراق قبل عقدين من الزمن، ما أدى إلى بدء حرب استمرت لسنوات.

وأضاف: “إنه درس يجب على الرئيس أن يتعلَّمه، لأنه إذا دخل وهاجم إيران، فلا شك أن الولايات المتحدة ستكون في حرب إقليمية عند هذه النقطة”. وحذّر من أن إيران “محكوم عليها بالرد”. في تلك الحالة.

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