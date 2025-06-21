محافظ السليمانية: لم يتم تسجيل أي مؤشر إشعاعي في المحافظة حتى الآن

أصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر توضيحاً بخصوص الرقابة على الأنشطة الإشعاعية، مشيراً الى أنه لم يتم تسجيل أي مؤشر إشعاعي حتى الآن في المحافظة.

وذكر المحافظ هفال أبو بكر في بيان له أن “الهيئة العراقية للرقابة على الأنشطة الإشعاعية أعلنت في توضيح لها، أنه في حال وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، سيتم إجراء فحص للتحقق من وصول أي تأثيرات إشعاعية إلى العراق، وأن أجهزة الكشف عن الإشعاع النووي منصوبة في جميع محافظات العراق”.

وأوضح: “في هذا الصدد، تواصل معنا عدد كبير من القنوات الإعلامية للاستفسار عما إذا كان قد تم نصب جهاز من هذا النوع في محافظات إقليم كوردستان، وتحديداً ضمن حدود محافظة السليمانية”.

وبيّن هفال أبو بكر أنه “منذ عشر سنوات، تم توفير هذا الجهاز على نفقة الحكومة الاتحادية لمديرية بيئة محافظة السليمانية لتغطية حدود المحافظة، ويقوم الفريق المختص في مديرية بيئة السليمانية بمراقبته وفحصه وتشغيله بشكل مستمر”.

محافظ السليمانية، نوّه الى أنه “في الوقت الحالي، ونظراً للظروف التي تشهدها المنطقة، يواصلون (الفريق المختص) مهامهم وأعمالهم، ولم يسجلوا حتى الآن أي مؤشر أو خطر إشعاعي”، عاداً هذا التوضيح “يهدف إلى طمأنة الجميع، وليس لنشر الخوف والقلق”.

مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، تزداد المخاوف العراقية من تسرب إشعاعي نووي يهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيه.

وتأتي خطوة العراق بالدعوة إلى انعقاد دائم لغرفة الطوارئ الإشعاعية بمثابة تدبير استباقي وحاسم لمواجهة أي طارئ محتمل قد ينجم عن هذا التصعيد الخطير في المنطقة.

ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، إلى أن تكون غرفة الطوارئ الإشعاعية في حالة إنعقاد دائم، من أجل متابعة ومراقبة الموقف الإشعاعي خارج حدود البلاد في ضوء تطورات الأحداث.

ويعكس هذا التحرك المخاوف العراقية المتنامية من تداعيات استهداف إسرائيل للمواقع والمنشآت النووية الإيرانية.

ودانت 20 دولة عربية وإسلامية، بينها العراق، الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، مبدية رفضها أي انتهاك للقانون الدولي وسيادة الدول.

وشنت إسرائيل غارات جوية، استهدفت مواقع عسكرية في طهران وعدد من المحافظات الايرانية، فيما ردت إيران بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع في تل أبيب وحيفا وغيرها.

ويشهد التصعيد، مواجهات مستمرة منذ 13 من شهر حزيران الجاري، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى في الجانبين، وسط قلق دولي ودعوات للتهدئة.

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