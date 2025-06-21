دهوك تصدّر 17 ألف طن من المنتجات المحلية خلال 5 أشهر

أعلنت المديرية العامة للزراعة في محافظة دهوك عن تصدير 17,094 طنًا من المنتجات الزراعية المحلية إلى محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار.

وتؤكد المديرية أن الطلب المتزايد على المنتجات المحلية لدهوك، وخاصة الخضروات والفواكه، يعكس جودتها وقدرتها التنافسية في السوق المحلية العراقية.

وبحسب نائب المدير العام للزراعة في دهوك، مسلح حسن، في تصريح لكوردستان24 فإن “أغلب الصادرات شملت البطاطا، الطماطم، البصل، الباذنجان، الخيار، إلى جانب كميات من الفواكه المتنوعة”، مشيراً إلى أن “الإنتاج مستمر بالتزايد رغم انخفاض معدلات الأمطار هذا العام، وذلك بفضل تنوع المحاصيل المزروعة”.

وكانت محافظة دهوك قد سجلت في عام 2024 تصدير أكثر من 254 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى وسط وجنوب البلاد، مما يؤكد الدور المتصاعد للقطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي.

من جهتهم، يؤكد المزارعون أهمية الوصول إلى أسواق خارج إقليم كوردستان لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق أرباح عادلة. يقول المزارع عمر جميل في حديثه لـ”كوردستان24″:

“من المهم أن يصل إنتاجنا إلى المحافظات الوسطى والجنوبية، لأننا في كوردستان نمتلك اكتفاء ذاتياً، ومن الصعب على الفلاح بيع إنتاجه فقط داخل الإقليم. من الضروري إيجاد أسواق أوسع داخل العراق”.

بدوره أشار المزارع زيرفان مجيد إلى أن هناك تنسيقاً مع التجار الذين يقومون بنقل المحاصيل إلى بغداد والبصرة والأنبار وغيرها من محافظات العراق، ما يعزز الدورة الاقتصادية بين مناطق البلاد المختلفة.

وتُعد محافظة دهوك من أبرز المناطق المنتجة للزراعة في إقليم كردستان، حيث تُزرع سنوياً أكثر من 100 ألف دونم بمحاصيل متنوعة، يتم تسويق قسم كبير منها خارج الإقليم بفضل دعم الحكومة المحلية وتعاون التجار والمزارعين.

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