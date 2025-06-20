روسيا تحذر: مليمتر واحد يفصل العالم عن كارثة نووية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من كارثة نووية وذلك في معرض حديثها عن الوضع في إيران.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، “نشهد هجمات لا تستهدف البلاد أو المواطنين فحسب، بل تستهدف أيضا مواد ومنشآت نووية”.

وأضافت: “هذه هي اللحظة التي يجب أن يفهم فيها العالم أجمع ووسائل الإعلام ما نواجهه، قد يكون هذا (الوضع) على بعد مليمتر واحد من مأساة نووية”.

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ “أرض-أرض”.

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