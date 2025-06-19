البيت الأبيض: ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قراراً بشأن مهاجمة إيران

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريبا.

وذكرت أن العالم كله متفق مع ترامب على أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.

ولفتت إلى إيران اليوم أقرب لامتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض.

وأكدت أن الإدارة الأمريكية جاهزة ومستعدة للدفاع عن المصالح الأمريكية في أي مكان.

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