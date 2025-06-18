توضيح من مالية كوردستان بشأن السن القانوني للتقاعد والفئات المستثناة

حددت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، السن القانوني لإحالة الموظفين إلى التقاعد بـ “60 عاماً”، مؤكدة أهمية حساب الأيام والأشهر بشكل دقيق.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فإن عدداً من الفئات الوظيفية تُستثنى من هذا التحديد، ويُسمح لها بالاستمرار في الخدمة حتى سن 63 عاماً، وهم الموظفون الحاصلون على درجة بروفيسور أو مساعد بروفيسور، وأطباء الطب العدلي والتخدير والأطباء النفسيون، إلى جانب المستشارين ومساعدي المستشارين في مجلس شورى الإقليم، بالإضافة إلى الطيارين المدنيين.

كما أشارت الوثيقة، إلى أن “سن التقاعد يُمدد إلى 65 عاماً للفئات المشمولة بالقرار رقم 9 لسنة 2007 المعدل، وهم ذوو الشهداء والمؤنفلين من الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب المفصولين والسجناء السياسيين”.

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