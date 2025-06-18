ثقافة إقليم كوردستان تدعو وسائل الاعلام لمراعاة الدقة والمهنية في تناول احداث المنطقة

متوعدة المخالفين بالمحاسبة القانونية

دعت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمهنية وعدم بث أخبار غير دقيقة أو بدون مصدر رسمي، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة ، متوعدة المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وجاء في بيان للوزارة وجهته الى الرأي العام: ان ” المنطقة تمر بظروف حساسة ويُعد الإعلام أداة فعالة، ويمكنه أن يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الأمن المجتمعي وموقع إقليم كوردستان المحايد في احداث المنطقة”.

مشيرة الى انه ” على جميع وسائل الإعلام والمواقع الخبرية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة مراعاة مشاعر المواطنين والوضع النفسي العام وعدم نشر أو تداول أي أنباء غير موثوقة او من من دون مصدر بشأن تطورات الأحداث في المنطقة”.

كما اكد البيان على “ضرورة الحيادية في تناول الاخبار”.

مضيفاً “لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بأمن إقليم كوردستان، بل يجب استقاءها من مصادرها الرسمية”. مؤكداً على “تعامل الجميع بمسؤولية “، ومشدداً على ان “أي وسيلة إعلامية أو موقع تواصل اجتماعي ينشر أخبارًا غير صحيحة ، ويروج لأخبار كاذبة ومغرضة لزعزعة أمن إقليم كردستان، سيُحاسب قانونيًا”.

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