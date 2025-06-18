4 آلاف عنصر من قوات الأمن الفرنسية لمكافحة الهجرة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أنه تمت تعبئة حوالى “4 آلاف” عنصر من قوات الأمن يومي الأربعاء والخميس في عمليات تفتيش وطنية للحد من الهجرة غير القانونية في المحطات والحافلات.

وقال الوزير اليوم الأربعاء “في الساعات الـ 48 المقبلة، سنعبئ 4 آلاف من رجال الدرك والشرطة والجمارك وقوات الجيش لاعتقال المهاجرين غير القانونيين”.

وتابع روتايو الذي جعل من مكافحة الهجرة أولوية لديه “منذ بداية العام، اعتقلنا 47 ألف” شخص.

وفي مذكرة وجهت خصوصاً إلى المحافظين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعطى وزير الداخلية تعليمات لتنفيذ عملية وطنية لتفتيش “القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى الفرنسية، سواء عند الوصول أو المغادرة”.

وأشاد في هذه الوثيقة بـ”زيادة كبيرة في اعتراض أجانب ممن هم في وضعية غير قانونية خلال الأسابيع الأخيرة (28%)” وبـ “عملية وطنية لتفتيش الوافدين” جرت يومي 20 و21 آيار/مايو وأسفرت عن اعتقال أكثر من 750 شخصاً.

كما أعلن وزير الداخلية أنه “أعاد فرض رقابة أكثر صرامة” على الحدود من خلال “قوة حدودية” مكونة من الشرطة والدرك والجمارك والجيش.

وأضاف “ما أود قوله هو أن المهاجرين غير القانونيين غير مرحب بهم في فرنسا بأوضح العبارات”.

وأصدر روتايو في بداية أيار/مايو تعميماً وُصف بأنه “تحول كبير”، يهدف إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب لجهة احترام القوانين وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.

المصدر: أ ف ب

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