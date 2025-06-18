ترامب لـ نتنياهو: استمر

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسُئل ترامب عن موعد نفاد صبره مع إيران، فقال: «لقد نفد بالفعل، ولهذا السبب نفعل ما نفعله».

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية، أن ترامب أصبح أكثر استعدادا لاستخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأصبح يشعر بالنفور من فكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع المتصاعد بين طهران وإسرائيل.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه «ليس هناك وقت متأخر للغاية» عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال ترامب أيضا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوميا، وأشاد بنظيره، وشجعه على مواصلة حملته في إيران.

وصرّح ترامب عند سؤاله عن رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: «قلت (لنتنياهو): استمر».

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: «أتحدث معه (نتنياهو) بشكل يومي»، وأردف: «هو رجل جيد، يقوم بالكثير من العمل».

وكانت آخر محادثة معروفة بين ترامب ونتنياهو، الثلاثاء، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي الانضمام إلى جهود إسرائيل ضد إيران.

وقال ترامب إنه يعتقد أن نتنياهو «عومل بشكل غير عادل للغاية من قبل بلاده»، في إشارة واضحة إلى القضايا القانونية المستمرة في إسرائيل.

وعندما سئل عما إذا كان قد أعطى نتنياهو أي إشارة إلى أنه قد يساعد إسرائيل بأكثر ما يفعل الآن، قال ترامب إنه لم يفعل.

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