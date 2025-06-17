يونيو 18, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل القائمة بأعمال القنصلية العامة الإماراتية لدى أربيل

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل القائمة بأعمال القنصلية العامة الإماراتية لدى أربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 17 حزيران/ يونيو 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، شيخة بشير فرحان، القائمة بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على عمق أواصر الصداقة والعلاقات التي تربط بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات. كما عبّر الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لمواقف القيادة الإماراتية الداعمة لإقليم كوردستان في مختلف المراحل.

وكانت الأوضاع السياسية وآخر التطورات في المنطقة محاور أخرى للقاء.

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