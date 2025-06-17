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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: الجمعة سنجعل “عملية البيجر” تبدو بسيطة

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فى :أخبار عــامة
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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: الجمعة سنجعل “عملية البيجر” تبدو بسيطة

في تصريح لافت يحمل رسائل مشفرة، كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عن نية تل أبيب تنفيذ “عملية كبيرة” ضد إيران يوم الجمعة المقبل.

وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: “توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع”، من دون أن يفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.

وبدا وكأنه يحذر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: “عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء (البيجر) تبدو بسيطة”.

وكان يُشير إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل في لبنان، والذي استهدف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها عناصر “حزب الله”.

وأضاف: “العالم سيفهم مدى جديتنا في إيقاف قدرات إيران، ليس فقط في غزة أو جنوب لبنان”.

وفسّر مراقبون هذا التصريح على أنه تمهيد لعملية استخباراتية أو عسكرية نوعية، قد تتجاوز الساحات التقليدية للنزاع، وتطال عمق الأراضي الإيرانية أو أذرعها في أماكن غير متوقعة.

ورأى مراقبون أن تلميح ليتر إلى تلك العملية يشير إلى احتمال وجود تحرك استخباراتي سيبراني أو عملية ميدانية دقيقة يجري التحضير لها.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، والضربات المتبادلة بين تل أبيب وطهران.

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