نيجيرفان بارزاني وعباس عراقجي: ضرورة تحرّك دولي لإيقاف التصعيد وإيجاد حل سلمي

جرى خلال اتصال هاتفي بين رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مساء الاثنين (16 حزيران 2025)، التباحث حول “تطورات العمليات والمواجهات العسكرية بين جمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل”، وتبادل الجانبان “الآراء ووجهات النظر بشأن آثارها وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الجانبان بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان على أهمية “الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مزيداً من التعقيد”، وضرورة أن “يمارس المجتمع الدولي دوره من أجل إيقاف العمليات العسكرية وإيجاد حل سلمي للخلافات”.

كما تطرق الجانبان إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جدد رئيس إقليم كوردستان “التزام الإقليم بالاتفاقية”، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الجانبان أيضاً إلى “مخاطر المزيد من التطورات المحتملة للأحداث”، وشددا على ضرورة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من التفاهم والحوار لتفادي التصعيد.

وأدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان

جری الليلة الماضية (الاثنين، 16 حزيران 2025)، اتصال هاتفي بين فخامة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ومعالي السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات العمليات والمواجهات العسكرية بين جمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن آثارها وتداعياتها على المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مزيداً من التعقيد، وأكدا في هذا السياق على أن يمارس المجتمع الدولي دوره من أجل إيقاف العمليات العسكرية وإيجاد حل سلمي للخلافات.

وفي جانب آخر من الاتصال، سلط الجانبان الضوء على الاتفاقية الأمنية بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، وفي هذا الصدد أكد فخامة رئيس إقليم كوردستان التزام الإقليم بالاتفاقية.

كما شكلت مخاطر المزيد من التطورات المحتملة للأحداث وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر في اتصالهما الهاتفي.

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