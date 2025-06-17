محمد إحسان: المنطقة “ضمنها العراق” ستشهد الكثير من التغييرات

أشار الاستاذ الجامعي د. محمد إحسان، إلى أن القضية الكوردية واحدة في أجزاء كوردستان الأربعة، لذلك علينا أن نتعاون، ونحسب حساباً للمستقبل، وكذلك نُحافظ على حقوقنا.

وأضاف: “تلك الخسائر التي تعرض لها الكورد بعد الحرب العالمية الأولى، لا يجب أن نكررها، لأن هذه الحرب لها تأثير لا يقل عن تأثير الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أن هناك فرصة جيدة جدًا في كل أجزاء كوردستان، لكن هناك أيضًا مخاطر، لذلك يجب أن نكون مستعدين”.

وأضاف: ستؤثر الحرب على المنطقة بأكملها وستكون لها آثار قصيرة وطويلة الأمد. التأثير القصير الأجل واضح جدًا في العراق، ويمكن أن تتغير الكثير من الأمور في العراق.

كما أشار إلى أن العديد من الأمور تُفرض على العراق كما فُرضت على إيران ودول أخرى، لذا فإن هناك واقعًا وهو أنه ستكون هناك تغييرات في المنطقة، لذلك في هذه المرحلة لا يمكن لأحد التحدث عن السلام.

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