إصابة اثنين من طلبة إقليم كوردستان في طهران جراء استهدافٍ إسرائيلي

قال طالب كوردي يدرس حالياً في إيران لـ كوردستان 24 إن الحكومة الإيرانية طلبت منهم مغادرة البلاد على الفور، بينما قال آخر إن “طالبين كورديين من سكنة كلية الطب في طهران أصيبا نتيجة للهجمات الإسرائيلية على العاصمة”.

وتمكنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 17 حزيران 2025، من إعادة عدد من طلبتها ممن يتلقون دراستهم في جامعات طهران، إلى الإقليم.

وقال علي سعيد، مدير المعلومات والاتصالات في مركز تنسيق الأزمات بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، لكوردستان 24: “بالتعاون مع مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وبعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، تمكننا من إعادة عدد كبير من المواطنين الكورد الذين كانوا محاصرين في إيران”.

كما أشار إلى أن 40 مواطنًا ممن كانوا توجهوا إلى طهران لمراجعة الطبيب وعلقوا هناك، تم نقلهم إلى حدود إقليم كوردستان وسيتم إعادتهم إلى كوردستان خلال ساعات.

وقال طالب من إقليم كوردستان، ويدرس في كلية الطب بجامعة طهران لـ كوردستان 24 إن طالبين كورديين أصيبا جراء القصف الإسرائيلي على طهران. وأضاف طالب آخر: “أخبرتنا الحكومة الإيرانية بمغادرة طهران في أسرع وقت ممكن من أجل سلامتنا”.

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