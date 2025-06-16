رئيس الحكومة يستقبل القائمة بأعمال القنصلية العامة الإماراتية لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 حزيران (يونيو) 2025، القائمة بالأعمال في القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإقليم شيخة بشير فرحان.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة شيخة بشير فرحان بمناسبة تسلمها مهام منصبها، متمنياً لها النجاح، ومؤكداً دعم حكومة الإقليم الكامل لإنجاح مهمتها.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع إقليم كوردستان ودولة الإمارات، مجدداً شكر وامتنان الإقليم للإمارات، قيادةً وشعباً، على تعاونهما ودعمهما المستمر.

من جانبها، نقلت القائمة بأعمال القنصلية العامة الإماراتية تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى رئيس الحكومة، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان.

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