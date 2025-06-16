إقليم كوردستان يطمئن مواطنيه: الغذاء متوفر واعتمادنا على إيران محدود

شكلت وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، لجنة برئاسة المدير العام للتجارة في الاقليم نوزاد الشيخ كامل، لمراقبة اسواق الاقليم بشكل عام، وبالأخص البضائع المستوردة، مؤكدة ان الغذاء متوفر بشكل أمن في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وقال الشيخ كامل، خلال مؤتمر صحفي: “أجرينا جولة لعدد من مخازن البضائع في اربيل”، مبينا ان “غالبية البضائع الواردة الى الاقليم هي من تركيا والاردن وموانئ البصرة، وليس هناك كميات كبيرة واردة من ايران، وهو ما يقلل المخاوف على وضع الامن الغذائي”.

وأشار إلى “وجود 400 الف طن من الحنطة في سايلوهات اقليم كوردستان، وهي كميات كافية لتوفير الغذاء للسكان في مناطق مختلفة من الاقليم”.

وأكد اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، أمس الأحد، أن حركة تنقل البضائع والأفراد عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار تسير بشكل طبيعي، دون أن تتأثر بالتطورات العسكرية الإقليمية، مشيرًا إلى توفر كميات كافية من المواد الغذائية في الأسواق والمخازن، وتكفي لسد حاجة المواطنين لأشهر عدة.

كما أكدت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، أمس الأحد، أن الأسواق المحلية في المحافظة تشهد استقرارًا تامًا، وأن المواد الغذائية والسلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات على نقص في البضائع أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، رغم الظروف الإقليمية الراهنة.

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