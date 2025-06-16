مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.. حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» تتحرك نحو الشرق الأوسط

مراقبون عسكريون: رسالة تهديد واضحة لطهران

قال مراقبون عسكريون إن إرسال حاملة طائرات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط يمثل رسالة تهديد واضحة لإيران مضمونها أن “الولايات المتحدة تحشد القوة المدمرة للقدرات الإيرانية”.

أظهرت بيانات موقع «مارين ترافيك» لتتبُّع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» غادرت بحر الصين الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

المراقبون العسكريون اضافوا ، أن واشنطن “تضاعف القوة والجهد” بإرسالها حاملة طائرات ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات الموجودة في المنطقة “كارل فينسن”.

وبشأن قدرات “نيميتز”، أوضحوا أنها تصنف من حاملات الطائرات الحديثة، وتحمل ما بين 70 و90 طائرة، وتسير ضمن مجموعة قتالية بين 12 و15 قطعة بحرية تتراوح بين مدمرات وفرقاطات وغواصات.

مشيرين إلى أن “نيميتز” تحتاج من 10 إلى 14 يوما لكي تصل إلى بحر العرب، مؤكدا أنها تستطيع الدخول في المعركة بمجرد وصولها إلى بدايات انطلاق الطائرات والصواريخ، ويمكنها فعل ذلك أثناء حركتها.

وأعرب هؤلاء ، عن قناعتهم بأن دخول أميركا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وايران يعتمد على موقف الرئيس دونالد ترامب، خاصة في حال عدم قدرة إسرائيل على الحسم، وضغط الحاشية التي تحيط به ورجالات الكونغرس في هذا الاتجاه.

وأشار المراقبون العسكريون ، إلى أن الولايات المتحدة لديها وجود عسكري عبر 63 قاعدة برية وجوية في المنطقة، مؤكدا أنها تستطيع الاشتراك في المعركة منذ اللحظة الآنية.

وكذلك، فإن واشنطن تحضر بقوة في قاعدة عسكرية إستراتيجية في المحيط الهندي، ويوجد فيها قاذفات “بي 2” التي تحمل قنابل “جي بي يو 57” (أم القنابل).

وأمس الأحد، قال ترامب لشبكة “إيه بي سي” إن الولايات المتحدة قد تتدخل لدعم إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه أكد أن بلاده ليست منخرطة في المواجهة في الوقت الراهن.

وتؤكّد طهران أن الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في الهجمات عليها، وهو ما تنفيه واشنطن، بيد أن تقارير أميركية وإسرائيلية ذكرت أن هناك تنسيقا أميركيا إسرائيليا، وأن القدرات العسكرية الأميركية تدعم تل أبيب في الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

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