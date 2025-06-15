تأكيد رسمي.. منافذ كوردستان لم تتأثر بالهجمات الإيرانية – الإسرائيلية

أكد اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن حركة تنقل البضائع والأفراد عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار تسير بشكل طبيعي، دون أن تتأثر بالتطورات العسكرية الإقليمية، مشيرًا إلى توفر كميات كافية من المواد الغذائية في الأسواق والمخازن، وتكفي لسد حاجة المواطنين لأشهر عدة.

وقال شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن، رئيس الاتحاد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “جميع المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان مفتوحة، والحركة التجارية تجري بشكل طبيعي دون أي عراقيل”، مضيفًا أن “مخازن المواد الغذائية تحتوي على كميات كبيرة من السلع الأساسية، ولا توجد أي مخاطر تتعلق بشح الغذاء في الأسواق”.

وأشار مصطفى، إلى أن “اللجان الرقابية المختصة تواصل متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، كما لا يُسمح ببيع مواد غير صالحة للاستهلاك أو التلاعب بالأسعار”.

ويضم إقليم كوردستان 12 منفذًا حدوديًا، 6 منها معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية، وهي: إبراهيم الخليل، حاج عمران، بلاشماخ، برويز خان، ومطاري أربيل والسليمانية الدوليين، إلى جانب 6 منافذ أخرى معترف بها من قبل حكومة الإقليم فقط، ولم تحظَ باعتراف رسمي من بغداد حتى الآن.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية