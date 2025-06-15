السوداني لبزشكيان: مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدات لمعالجة آثار العدوان

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد العراق لـ “تقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان” الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية.

وأجرى السوداني، اليوم الأحد (15 حزيران 2025)، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعرب السوداني عن “تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع إيران التي تتعرض لعدوان صهيوني سافر”، مؤكداً “الحرص على أمنها واستقرارها كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة”.

كما أكد حرص العراق على “عدم اتساع نطاق الحرب”، مشيراً إلى الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية، على مختلف المسارات “من أجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني”.

وأبدى السوداني استعداد العراق لـ “تقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية”.

من جانبه، قدم بزشكيان الشكر للعراق، بمختلف فعالياته الرسمية والشعبية، على “المواقف المعلنة والواضحة في رفض سلوك الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على بلدان المنطقة، إلى جانب جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني”.

وشدد بزشكيان على أهمية أن تتخذ الدول الإسلامية موقفاً موحداً إزاء هذه الاعتداءات والتجاوز الصارخ على القانون الدولي، الذي قد يطال بلداناً إسلامية أخرى.

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