محافظ أربيل: لسنا طرفاً بالصراع بين إيران وإسرائيل والمواد الغذائية تكفينا لأشهر

طمأن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، المواطنين، اليوم السبت (14 حزيران 2025)، بان المواد الغذائية متوفرة وتكفي لأشهر، مشيرا إلى أن إقليم كردستان ليس طرفاً في الصراع بين إيران وإسرائيل.

وأكد خوشناو في مؤتمر صحفي أن “إقليم كردستان ليس طرفاً في الصراع بين إيران وإسرائيل، ولا توجد أي أزمة غذائية أو نقص في السلع الأساسية”، مشيراً إلى “توفر كميات كبيرة منها في المخازن والأسواق، مع استمرار التبادل التجاري وفتح الحدود”.

كما أوضح أن “تعليق الرحلات الجوية يشمل العراق والمنطقة عموماً، وأن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم التسهيلات لأي مواطن من كردستان يواجه صعوبات خارج البلاد”.

وشدد خوشناو على أن “الفرق الرقابية تتابع الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، محذراً من “استغلال الظروف وواعداً بإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين”.

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