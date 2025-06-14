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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نتنياهو: طهران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي.. سندمر قدراتها

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فى :أخبار عــامة
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نتنياهو: طهران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي.. سندمر قدراتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الطائرات الإسرائيلية ستشاهد قريبا في أجواء طهران تضرب كل هدف، مشيرا إلى أن “طهران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي”.
وفي كلمة له مساء اليوم السبت، ذكر نتنياهو أن الجيش “حقق إنجازات وضرب موقع التخصيب الرئيسي في إيران”، موضحا أن “الجيش وجه ضربة للبرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف أن “الضربات استهدفت أيضا الفريق القيادي للعلماء الذي يقود المشروع النووي”، مشيرا إلى أن “إيران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي، وهذا ما لا تتحمله إسرائيل، لهذا فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية”.

وشدد نتنياهو، على أن تل أبيب “ماضية في إحباط التهديد الإيراني المزدوج”، متوعدا بضربات “جوية في عمق العاصمة الإيرانية”.

ولفت إلى أنه على “عكس من يقول إن ضرباتنا لم تحقق إنجازات فقد وجهنا ضربة قوية لموقع التخصيب المركزي لإيران”، مشيرا إلى أن “الهدف هو إحباط التهديد المزدوج النووي والصاروخي معا”.

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