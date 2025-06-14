ماسك يدخل على خط المعركة: إنترنت مجاني في إيران لفتح جبهة داخلية

في تطور لافت، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس”، السبت، أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك” باتت مفعّلة للشعب الإيراني. الإعلان يأتي وسط اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت داخل إيران، أعقبت الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت نووية وعسكرية في طهران ومحيطها.

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت، يوم الجمعة، قيودًا واسعة على الوصول إلى الإنترنت، وحظرت تطبيق “واتساب” بالكامل، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها تهدف إلى منع تدفق المعلومات والتنسيق الشعبي في ظل التصعيد العسكري.

وفي المقابل، ذكرت شبكة “فوكس نيوز” أن الإعلامي مارك ليفين ناشد ماسك علنًا خلال ظهوره على قناة “فوكس نيوز”، لتفعيل “ستارلينك” في إيران، وهو ما أكده ماسك لاحقًا بتغريدة قال فيها: “خدمة الإنترنت مفعلة”.

اللافت في التوقيت أن هذا التحرك يتقاطع مع دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام، للشعب الإيراني بالتحرك ضد نظام الحكم. وعليه، فإن تفعيل “ستارلينك” في هذا الظرف قد لا يكون مجرد إجراء إنساني، بل يُنظر إليه من طهران كجزء من محاولة مدروسة لإحداث بلبلة وفوضى داخلية، عبر كسر الحصار الرقمي وتشجيع حراك شعبي مناهض للسلطة، في لحظة توتر إقليمي غير مسبوقة.

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