مفوض في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يدعو إلى رصد داعمي إسرائيل لمقاضاتهم

دعا عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، محمود الربيعي، الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى رصد الحسابات والمنشورات التي تُعبّر عن دعمها للعدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وقال الربيعي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، اليوم السبت (14 حزيران 2025): “أرجو أن تتعاونوا معي في رصد كافة الأشخاص الساقطين الذين يدعمون الكيان الصهيوني الغاصب في عدوانه الإجرامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكي نقدمهم للمحاكمة بجريمة التطبيع مع العدو وفق القانون العراقي”.

كما طلب من الناشطين إرسال روابط الحسابات أو المنشورات التي تتضمن ما وصفه بـ”الدعم للكيان الصهيوني”، مشدداً على أنه سيتخذ “اللازم” بحقهم.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية شن إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران، منذ فجر أمس الجمعة، بدأت بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله منشآت نووية ومواقع عسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

في مساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية اسمتها “الوعد الصادق 3″، للرد على الهجوم الإسرائيلي بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في 7 مدن إسرائيلية.

في المقابل، واصلت إسرائيل تنفيذ ضرباتها ليل الجمعة ونهار اليوم السبت، فيما توقّع الجيش الإسرائيلي أن تطلق إيران رشقات صاروخية مساء.

الهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً واضحاً من “حرب الظل” إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ آخر مواجهة بين إيران وإسرائيل في تشرين الأول 2024.

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