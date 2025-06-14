على خلفية تصريح منسوب لمالكها.. قناة الرشيد: نتلقى تهديدات.. ونحمّل الجميع مسؤولية سلامة كوادرنا

أعلنت قناة الرشيد الفضائية، السبت 14 حزيران 2025، تلقيها “تهديدات” خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تصريح نُسبت لمالكها، رغم نفيها صحّة تلك التصريحات.

وانطلقت دعوات على منصّات التواصل الاجتماعي، بإقامة احتجاجات عند مقر القناة في العاصمة بغداد، على خلفية تصريح منسوب لمالك القناة “سعد عاصم الجنابي” تمثّل بتعليق على منصّة “إكس” بشأن التوتّرات بين الجمهورية الإيرانية وإسرائيل، والذي تم نفيه من قبل الأخير وقناته، وإعلان “اختراق حساب الجنابي”.

القناة أشارت في بيان صدر عنها وتلقت “الجبال” نسخة منه، إلى أنها “تُجدد تأكيدها على نهجها الوطني إزاء القضايا العربية والإسلامية، وعدم انجرارها للاتجاهات المشبوهة التي تحاول الإساءة لها”.

وأكدت، أن “سياستها تعبر عنها بوضوح عبر أخبارها وبرامجها المختلفة التي تبث على مدار الساعة بعيداً عمّا تحاول جهات الصاقه بها”.

وتابعت، أنها “تابعت اتساع التهديدات لها خلال الساعات الماضية بسبب محاولة جهات إيهام الرأي العام بأن تصريحات مختلفة تنسب لمالك القناة. وعلى الرغم من إصدار القناة بياناً في وقت سابق أكدت فيه أن الحساب مخترق ولا يمثل توجيهات مالك القناة، إلا أن التهديدات استمرت بشكل متصاعد ما يشكل خطراً على العاملين في المؤسسة”.

ودعت القناة الجهات الأمنية، إلى “أخذ هذه التهديدات بأعلى درجات الاهتمام، محمّلة الجميع مسؤولية سلامة كادرها الذي يبذل يومياً جهوداً استثنائية لنقل الحقيقة ولدعم القضايا المصيرية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني الغاصب الذي حرصت القناة باستمرار على كشف جرائمه بحق شعوب المنطقة”.

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