قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: “ستفتح أبواب جهنم” على إسرائيل

توعد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم الجمعة، بفتح “أبواب جهنم” على إسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنّته على مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية.

وقال باكبور إن “الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني… لن تمرّ دون ردّ” وستترتب عليها “تبعات جسيمة ومُدمّرة”، مضيفاً “سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال”.

وأتى ذلك في رسالة وجهها باكبور الى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي.

في السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، سفيرة سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران، عقب الهجوم الواسع النطاق لإسرائيل، على مواقع عسكرية ونووية في مدن إيرانية عدة.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية بأنه “خلال هذا الاستدعاء، أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إدانتها الحازمة ونقلت احتجاجاتها القوية على هذا العدوان الاسرائيلي والدعم الذي تقدمه له الولايات المتحدة”.

وشنت إسرائيل الجمعة سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز بمحافظة أصفهان جنوبي العاصمة طهران وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، بينما توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الدولة العبرية “بمصير مرير ومؤلم”.

وأكدت إيران “حقها القانوني والمشروع” بالرد على الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة، محملة الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، “تبعات “الهجوم.

وأتت الضربات قبل يومين من جولة مباحثات جديدة بشأن الملف النووي مقررة بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية.

وأعلن الإعلام الإيراني مقتل قائد أركان القوات المسلحة محمد باقري، فضلا عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي والقيادي البارز في الحرس غلام علي رشيد، إضافة الى اثنين من العلماء النوويين.

كما أصيب 50 شخصا بينهم أطفال ونساء، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني.

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