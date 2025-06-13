“حتى بعد الضربات الإسرائيلية”.. ترامب: الإيرانيون يتواصلون معنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة أن الجانب الإيراني هو من يتصل بالولايات المتحدة طالبا إجراء مفاوضات في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة NBC ردا على سؤال حول سبب رغبة إيران في التفاوض بعد الهجمات الإسرائيلية: “هم يتصلون بي بأنفسهم ويرغبون في الحديث”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بنفس الأشخاص الذين عملت معهم الولايات المتحدة سابقاً، رغم أن “العديد منهم لقوا حتفهم بالفعل”، وقيم ترامب تصرفات إسرائيل إيجابيا، مؤكدا أن الإسرائيليين استخدموا “أفضل الأسلحة في العالم وهي أمريكية الصنع”.

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