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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إيران: أمريكا ساعدت إسرائيل بالهجوم علينا وكلاهما سيدفع ثمناً باهظاً

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فى :أخبار عــامة
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إيران: أمريكا ساعدت إسرائيل بالهجوم علينا وكلاهما سيدفع ثمناً باهظاً

توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”دفع ثمن باهظ” رداً على الهجوم الذي استهدف بلاده فجر اليوم وأودى بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين كبار ومواطنين.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن شكارجي قوله إن “العدو الصهيوني والولايات المتحدة سيدفعان ثمناً غالياً”، مبيناً أن “العدوان الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية وردنا الحتمي سيكون متناسباً”.
وأضاف “تم استهداف منازل عدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة، مؤكداً أن “العدو الإسرائيلي بمساعدة الولايات المتحدة نفذ عدوانه على المناطق السكنية”.
وتابع العميد شكارجي: “لا ينبغي للناس أن يقلقوا على الإطلاق ولا ينبغي أن يكون هناك سبب للقلق في البلاد”.
من جانبها، قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن “ردّ إيران على العملية الإرهابية التي نفّذها الكيان الصهيوني سيكون مختلفًا عن سابقاته، وسيقود بلا شك إسرائيل إلى حافة الانهيار”، مبينةً أن “هذا الخطأ الذي ارتكبه نتنياهو قد يكون بمثابة بداية نهاية كيان الكيان الصهيوني”.

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