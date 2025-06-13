إسرائيل تلمح لقتال بري داخل إيران وتعلق بشأن “تصفية” خامنئي

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، مساء الجمعة، إن تل أبيب لا تنوي حالياً “تصفية” المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فيما ألمح إلى وجود قتال بري داخل إيران.

وذكر هنغبي، في تصريحات، “ليست لدينا الآن خطة لتصفية خامنئي ومن حوله، وهناك قتال داخل إيران ليس فقط من الجو والبحر”، مبيناً أنه “لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل عبر عملية عسكرية”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: “هجومنا غير محدد بيوم أو يومين والإسرائيليون يعرفون الثمن، ولم يعارض أي من وزراء المجلس المصغر تنفيذ الهجوم على إيران”، مضيفاً أن “هذه ليست إلا البداية”.

وأشار إلى أن “هدف تل أبيب هو إحباط البرنامج النووي الإيراني عبر طرق دبلوماسية”، موضحاً أن “إسرائيل تريد أن يفهم الإيرانيون أن عليهم وقف برنامجهم النووي”، كاشفاً أن “إسرائيل نفذت آلاف العمليات في إيران على مدى عقدين”.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.

وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي الواسع.

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