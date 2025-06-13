واشنطن تعيد تموضع قواتها وتحرك مدمرة تحسبا لرد إيراني

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن واشنطن أعادت تموضع قواتها في الشرق الأوسط وأصدرت أوامر للمدمرة يو إس إس توماس هودنر بالتوجه إلى شرق المتوسط تحسبا لهجوم إيراني محتمل، وذلك بعد ضربات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران.

وشنت إسرائيل ثلاث موجات من الغارات طالت طهران ومدنا أخرى وأدت إلى مقتل قادة بارزين بينهم اللواء حسين سلامي والجنرال غلام علي رشيد إضافة إلى إصابة علي شمخاني وتسجيل تلوث إشعاعي محدود في منشأة نطنز النووية.

في المقابل أعلنت إيران إغلاق مجالها الجوي وذكرت وسائل إعلام محلية تعرض عدة قواعد عسكرية لقصف فيما أكدت طهران أنها سترد بشكل مؤلم على الهجوم الإسرائيلي.

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