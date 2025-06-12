المفوضية: حوالي 9 آلاف مركز انتخابي تغطي العملية الانتخابية المقبلة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عن اكتمالها لخطة الانتشار الأولي لمراكز الاقتراع المعدّة لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، مبينة انه تم تخصيص حوالي تسعة آلاف مركز في عموم المحافظات وإقليم كوردستان.

وأكدت المفوضة العليا للانتخابات العراقية في بيان، “اكتمال خطة الانتشار الأولي لمراكز ومحطات الاقتراع في عموم البلاد”، ولفتت الى ان “عدد مراكز الاقتراع بلغ 8 آلاف و788مركزا، فيما وصل عدد محطات الاقتراع إلى 40 ألفا و819 محطة في جميع المحافظات”.

وفي إطار استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات، اكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في تصريح “حتى الآن، تقدم أكثر من 230 ألف شخص بطلب للعمل كموظف في مراكز الاقتراع، لكن المفوضية تحتاج إلى 250 ألف موظف لإدارة الانتخابات، ولا نزال بحاجة إلى قرابة 20 ألف موظف”، مشيرة الى أنه “لم يُغلق باب التسجيل بعد، ويمكن للراغبين بالمشاركة كموظفين في الانتخابات المقبلة في العراق ملء الاستمارة الإلكترونية”.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في بيان يوم 9/4/2025، أن “مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت خلال الجلسة، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية