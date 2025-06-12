الشابندر يسخر من تهديدات الولائي لأمريكا: “حتى ذبابة ما قتلت!”

سخر السياسي العراقي غالب الشابندر، اليوم الخميس، من تهديدات اطلقها امين عام ميليشيا كتائب سيد الشهداء، ابو آلاء الولائي بالقول “شوي اثكل لخاطر ربك”.

وفي تدوينة على منصة “إكس” طالعتها (باسنيوز) خاطب الشابندر الولائي قائلاً: “حاطلك 100 نفر وتهدد العالم بيهم” مشيراً إلى ان “العنتريات السابقة لم تقتل حتى ذبابة واحدة”.

وكان الميليشياوي أبو الاء الولائي قد هدد الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، متعهداً بنشر مئات الانتحاريين اذا شنت واشنطن عمليات عسكرية ضد إيران.

كما وأضاف: “هذه المرة، لن تبقى أمريكا ولا عملاؤها في الشرق الأوسط، وسينهار أيضًا من يحمون الاحتلال”، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات الميليشياوي أبو آلاء الولائي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، عقب تحذير وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده امريكا من أن أي هجوم على بلاده في حال تعثر المحادثات النووية سيدفع طهران إلى ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.

ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستخفض عدد موظفي سفارتها في بغداد وتستعد لإجلاء محتمل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. يعكس القرار المخاوف المتزايدة من أن انهيار المفاوضات النووية مع إيران ما قد يُؤدي إلى عمل عسكري سريع من قِبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

بعد ذلك بوقت قصير، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا يحثّ فيه جميع المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر الى العراق، مشيرةً إلى تزايد مخاطر الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح. وأكد التحذير أن الأفراد والمصالح الأمريكية تُعدّ أهدافًا رئيسية للجماعات المسلحة الموالية لإيران، مُحذّرًا من محدودية قدرة الولايات المتحدة على مساعدة مواطنيها في العراق.

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