تركيا عن قرار حل “بي كي كي” نفسه: عدد المستسلمين في ازدياد

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب التطورات الميدانية بخصوص قرار حل تنظيم “بي كي كي” نفسه، وتتخذ التدابير اللازمة، فيما لفتت الى أن عدد المستسلمين في ازدياد.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي أق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أق تورك أن 6 من عناصر التنظيم الفارين من شمال العرق، سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية خلال آخر أسبوع. وأضاف أن القوات التركية دمرت العديد من الملاجئ ومستودعات الأسلحة العائدة للتنظيم في شمال العراق.

وشدد على أنه لن يتم التغاضي بأيّ حال من الأحوال عن إساءة استغلال عملية اندماج تنظيم “واي بي جي/ قسد” مع الإدارة السورية الجديدة، وأضاف: “نؤكد مرة أخرى أن عزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يشهد أي تراجع”.

وأردف: “هدفنا الأساسي هو حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا، وزيادة قدرتها الأمنية، وضمان التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب”.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلن “بي كي كي”، قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا، عبد الله أوجلان.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ”بي كي كي” وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.

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