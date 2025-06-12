إيران تتلقى رسالة “خطيرة” من دول صديقة والحرس الثوري يهدد: سيكونون عبرة للتاريخ

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، عن تلقي إيران رسالة من دولة صديقة في المنطقة تتضمن تحذير من هجوم “إسرائيلي” محتمل، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني ان مزاعم ضعف إيران والمقاومة في المنطقة مجرد أحلام.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير إن دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم إسرائيلي محتمل، لافتا الى أن “طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم تصاعد التوتر الإقليمي”.

ولفت المسؤول أن “التوتر الإقليمي المتصاعد، حرب نفسية تهدف إلى التأثير على محادثات طهران النووية مع أميركا الأحد المقبل”.

الى ذلك، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي انه “إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيكونون عبرة للتاريخ”، مبينا ان “ردودنا القادمة على الصهاينة لن تكون كعمليتي الوعد الصادق وستكون أشد قوة وتدميرا”.

كما قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، ان “مزاعم ضعف إيران والمقاومة في المنطقة مجرد أحلام، ونقول لأمريكا وإسرائيل إن المقاومة في المنطقة ستزداد قوة كلما حوربت”، موضحا، “لسنا دعاة حرب ولكننا سنواصل دعم المقاومة”.

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