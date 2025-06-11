الرئيس بارزاني ينعى الراحل كريم شنگالي: وداعاً يا رفيق النضال والوفاء

شارك الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في المراسم الرسمية لاستقبال جثمان المناضل كريم شنگالي، وقدم خلال المراسم كلمة مؤثرة استذكر فيها مآثر الراحل.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته بهذه المراسم التي أقيمت في مطار أربيل الدولي ، وحضرها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ، وجمع من المسؤولين، بالإضافة إلى عائلة الفقيد الذي فارق الحياة مساء أمس في الإمارات عن 75 عاماً بعد صراع مع المرض: “كنتُ شاهداً على نضال اخي كريم، وإخلاصه”.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا اليوم، من الصعب جداً على الإنسان أن يجد الكلمات المناسبة، فقد فقدنا صديقاً مقرباً جداً، وأخاً عزيزاً.

كاك كريم نشأ منذ طفولته في أسرة وطنية كوردية أصيلة. وعندما كان طالباً في كلية القانون ببغداد، انخرط مبكراً في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان منذ ذلك الوقت عضواً نشطاً وفعالاً.

وبعد اتفاقية الحادي عشر من آذار، ورغم أنه كان لا يزال شاباً يافعاً، إلا أنه تولى مسؤولية تنظيم شؤون ذوي شهداء ثورة أيلول، وكان بحق رجلاً للمواقف الصعبة، لقد كنت شاهداً على تفانيه ونضاله ووفائه.

أتقدم بأحرّ التعازي إلى أسرته الكريمة، ولكن قبلهم أعزّي نفسي، فمكانته عظيمة، وإن شاء الله مثواه الجنة. الموت حقّ، ولكلّ أجلٍ كتاب، وإن شاء الله يحفظ الله هذا الشعب، ويجعل كوردستان آمنة ومزدهرة، وأن يبقى دور المخلصين، أمثال كاك كريم، حاضراً دوماً في خدمة هذا الوطن.

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