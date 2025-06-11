نائب رئيس سومو: الاتفاقيات الأمريكية مع كوردستان تخدم المصلحة العراقية العامة

أكد نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حمدي شنگالي، أن الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان تصب في مصلحة العراق بأكمله.

مشدداً على ضرورة تناول هذا الملف بواقعية بعيداً عن القرارات العاطفية.

وقال شنگالي خلال مؤتمر صحفي: شعب إقليم كوردستان جُوّع ظلماً، وما يُفعل ضدنا ظلم”، مطالباً بالنظر إلى الاتفاقيات من منظور المصلحة الوطنية العراقية أولاً، ثم مصلحة شعب الإقليم.

وبرر نائب رئيس سومو موقفه بالقول إن “العراق يعاني من مشكلة نقص الكهرباء ويضطر لشرائها من الخارج، بينما ستمكنه هذه الاتفاقيات من الحصول على الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء محلياً”.

على صعيد متصل، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء أزمة قطع الرواتب في إقليم كوردستان.

وقالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، رداً على سؤال لقناة كوردستان24: “نحن مدركون لقضية قطع رواتب سكان كوردستان من قبل بغداد”.

ودعت بروس الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم إلى “حل خلافاتهما من خلال الحوار البناء وفقاً للمسؤوليات الدستورية”.

مشيراً إلى أن حل أزمة الرواتب سيشكل إشارة إيجابية لرغبة العراق في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في ظل التوتر المستمر بين بغداد وأربيل حول ملفات الطاقة والموازنة المالية، والتي تؤثر مباشرة على معيشة مواطني الإقليم.

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