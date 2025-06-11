خلو ثلاثة أرباع أكبر سد في إقليم كوردستان من المياه

تنتشر شائعات مختلفة حول سد دوكان، من بينها احتمالية جفافه أو نفاد المياه فيه، لكن مديره نفى هذه الشائعات وقال إن منسوب السد “طبيعي” مقارنة بأمطار هذا العام.

وقال مدير سد دوكان في محافظة السليمانية كوجر جمال، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025) إن “ما يُقال عن السد لا أساس له من الصحة، فالسد يحتوي على مياه تتناسب مع الوضع الحالي”.

سد دوكان هو أكبر سد في إقليم كوردستان، وتبلغ طاقته التخزينية 7 مليارات متر مكعب من المياه، وحالياً أكثر من ثلاثة أرباع السد خالٍ من المياه.

بحسب كوجر جمال، فإن نسبة المياه في السد تبلغ حالياً 23.5%.

وأشار مدير سد دوكان أيضاً إلى أنهم يطلقون المياه يومياً وفقاً للجدول المتاح لديهم وكمية المياه المتوفرة في السد، وأن عملية إطلاق المياه لم تتوقف.

يُعد سد دربندخان ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان، ويقع أيضاً في محافظة السليمانية، وتبلغ طاقته التخزينية ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه.

وبحسب مسؤولي المنطقة، كان السد ممتلئاً حتى النصف تقريباً قبل حوالي شهر.

أما سد دهوك في إقليم كوردستان، فهو ثالث أكبر سد في الإقليم، وقبل شهر كان حوالي 75% من السد ممتلئاً بالمياه.

بالإضافة إلى هذه السدود، تم إنشاء عدد آخر من السدود والبحيرات في إقليم كوردستان، حيث يتم تخزين المياه فيها سنوياً.

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