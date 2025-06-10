مسرور بارزاني: بإمكان كوردستان أن تكون بوابة استثمار للعراق

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن بإمكان الإقليم أن يكون بوابة للاستثمار مفتوحة على بقية مناطق العراق.

وقالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية في تقرير مصور، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن أربيل ربما لا تكون بنفس شهرة بغداد أو بابل التاريخية، لكنها بالتأكيد تصنع اسماً خاصاً بها، حيث أنها “بعيدة عن الاضطرابات السياسية في البلاد”، وهي تصنف نفسها حالياً على أنها بمثابة “رهان آمن” في ظل قوانين افضل للاستثمار والمشاريع الجديدة للبنية التحتية.

ورداً على سؤال عما إذا كان الإقليم يرى نفسه ككيان منفصل داخل العراق، قال مسرور بازراني بحسب ما نقل عنه التقرير “لدينا بالتأكيد ظروف أفضل. لدينا أمن أفضل. لدينا بنى تحتية أفضل”، مضيفاً أنه ربما يكون الإقليم قد بدأ في وقت مبكر أكثر من بقية العراق، وأن الإقليم يركز بشكل أساسي على ضمان التصدي للفساد.

ونقل التقرير عن رئيس وزراء الإقليم قوله “إننا حريصون على أن تسير الأمور بالطريقة الصحيحة، ولهذا السبب أعتقد أن كوردستان في موقع أفضل، وبإمكانها أن تكون بوابة لبقية العراق، ومن يريد أن يأتي ويستثمر في كوردستان، سيكون لديه الفرصة لكي يتطلع إلى بقية العراق”.

وبعدما ذكر التقرير أن إقليم كوردستان حقق في العام الماضي، عائدات بقيمة 12.9 مليار دولار، وجاء هذا بدرجة أساسية من النفط، لفت إلى أن العام 2022، كان يشهد اعتماداً أكبر على النفط إلا أنه تم فرض حظر على صادرات النفط الدولية في آذار/ مارس 2023، وهو ما تسبب بخسارة حكومة الإقليم أكثر من 20 مليار دولار.

وتابع قائلاً إن الإقليم أعلن مؤخراً عن صفقات طاقة مع شركات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار، إلا أن بغداد طعنت في الصفقات أمام المحاكم ما أثار الشكوك حول المستقبل.

ورداً على سؤال من “سي أن أن” حول أسس التحول التي يحاول الإقليم تحقيقها من خلال الرقمنة والحوكمة والمرونة الاقتصادية، قال بارزاني في المقابلة إن “خطتنا هي تنويع اقتصادنا، للتأكد من أن لدينا مصادر دخل مختلفة، وأننا لا نعتمد فقط على النفط. لقد حاولنا أن ننظر في كيفية استثمار الزراعة والتصنيع في كوردستان وكيف يمكننا الترويج للسياحة”.

وذكر التقرير الأمريكي أنه من أجل إنجاز ذلك، فقد جرى تنفيذ 121 مشروعاً في وسط مدينة أربيل خلال العام الماضي، وهي عملية تجميل استثمر فيها 56 مليون دولار.

وعندما سئل بارزاني عن الاستثمار الخارجي في الإقليم والجهات التي تشارك فيه، قال “للأسف، ليس لدينا الكثير من الاستثمارات الأجنبية القادمة وهذا هو السبب وراء قيامنا بتغيير قانون الاستثمار ليكون أكثر جاذبية للحصول على المزيد من الاستثمارات”.

وقال التقرير إن هذه الإستراتيجية تبدو ناجحة من خلال قيام الحكومة الأمريكية بتمويل ترميم وتجديد ما يمثل فخر كوردستان، وهي قلعة أربيل، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي يعتقد أنها واحدة من أقدم المستوطنات المأهولة بشكل متواصل في العالم.

ونقل التقرير عن مدير شؤون الآثار في وزارة السياحة في الإقليم محمد لشكري، قوله إن “القلعة هي المدينة الأولى، أو الأقدم، التي تواصلت فيها الحياة حتى الآن”.

وختم التقرير بالإشارة إلى إنه في ظل وجود مقاهي الشاي والفنادق والمطاعم المخطط لها في الموقع، فأنه ليس من المستغرب أن نرى الكورد وهم يتعافون من الصراعات، حيث أنهم فعلوا ذلك من قبل، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003، وبعد حرب الأعوام الثمانية في العراق.

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