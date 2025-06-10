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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

“قنبلة موقوتة”.. الاقتصاد العراقي في خطر بسبب مصارف اردنية

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فى :أخبار عــامة
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“قنبلة موقوتة”.. الاقتصاد العراقي في خطر بسبب مصارف اردنية

وصف المختص بالجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، سيطرة مصارف اردنية على الحوالات بانها “قنبلة موقوتة”.
وقال حنتوش لـ السومرية نيوز، ان “قضية المصارف الاردنية والخليجية المسيطرة على مزاد العملة الحالي هي اشبه بالقنبلة الموقوتة”، مبينا انه “تم توجيه تقييم الدولار لـ 50 مصرفا عراقيا خاصا لاجل انهائها”.
وأضاف ان “تلك المصارف الأجنبية لديها حسابات مشتركة، حيث تتحكم باكثر من 50 مليار دولار بالسنة وهذا رقم كبير”، محذر من خطورة “احتكار هذه المصارف للحوالات وهي تابعة للإستثمار الأجنبي”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ إجراءات وهي اما تفكيك المصارف وهذا الامر غير مقبول، او ان يكون هناك تعليمات حقيقية تتناسب مع الموديلات العالمية وليس موديل يفصل على العراق ولا يطبق أساسا”.

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