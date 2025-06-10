وفدٌ من حكومة كوردستان يشارك في منتدى اقتصادي بهولندا

انطلق اليوم الاثنين، في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، منتدى اقتصادي في مبنى “الـﮔرين هاوس” بمشاركة 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها إقليم كوردستان.

وتهدف الفعالية، التي تستمر يومين، إلى عرض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، أن حكومة الإقليم، بمشاركة 20 شركة من محافظات الإقليم، شاركت في المنتدى الاقتصادي الذي وصفه بـ “الهام”.

مؤكداً أن وفد حكومة كوردستان سيعقد لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات العالمية ضمن فعاليات المنتدى.

وقال شكري: نرغب من خلال هذا المنتدى أن نُعرّف العالم أكثر بإقليم كوردستان، وأن نجذب انتباه الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار في الإقليم، من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة، لا سيما في مجالي الصناعة، وصناعة الأغذية، والزراعة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المنتدى الاقتصادي المشترك بين إقليم كوردستان وهولندا يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

مبيناً أن توجيهات رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تنص على ضرورة أن يعرف العالم الإقليم كمنطقة آمنة ومتميزة من حيث توفر فرص الاستثمار مقارنة بباقي مناطق العراق.

وأكد شكري أن إقليم كوردستان بحاجة إلى تنويع مصادر دخله عبر تنمية قطاعات جديدة.

موضحاً أن المنتدى الذي يستمر يومين سيركّز إلى جانب الصناعة والزراعة، على قطاعات السياحة، التعليم العالي، الصحة، الخدمات، التكنولوجيا، وإدارة المياه.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار عن وجود مساعٍ جادة للاستفادة من خبرات وتجارب هولندا في القطاع الزراعي، عبر إدخال تقنيات وأساليب زراعية حديثة في إقليم كوردستان، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير صناعة الأغذية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق تصدير المنتجات الكردستانية إلى الأسواق الخارجية.

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